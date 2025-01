Charo Reina aplaude que Isabel Pantoja haya viajado a Canarias para estar al lado de su sobrina Anabel

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Preocupación máxima por la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Alma, tras su ingreso de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado viernes. Una delicada noticia que adelantaba este domingo el programa 'Fiesta', dejando entrever que la situación sería tan complicada que el entorno más íntimo de la influencer no ha dudado en aparcar todos sus compromisos para viajar a Las Palmas y arroparla en este durísimo trance del que por el momento se desconoce ningún detalle.

Isabel Pantoja y sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja estarían al lado de Anabel y de su novio, aparcando sus diferencias para dejar claro que a pesar de su que su relación está completamente rota -tanto que han evitado coincidir en el hospital- lo más importante en estos momentos es la salud de la recién nacida y mostrar su cariño y apoyo de contenido a la creadora de contenido y a su pequeña.

Un gesto en el de la tonadillera y sus hijos al que ha reaccionado Charo Reina: "Cosas de familia. Esos son cosas de ellos, me parece muy bien". "Yo no sé nada. Llevo dos fines de semana encerrada preparando una cosa que tengo que dirigir, un documental, y no he estado pendiente. Pero mandarle toda mi energía y todas mis fuerzas para que sobrelleven bien las cosas" ha añadido, esperanzada con que el delicado trance al que se enfrentan sirva para que la cantante acerque posturas con su familia. "Y, por supuesto, que haya mejoría y que Alma, creo que se llame Alma, siga hacia adelante su vida y con mucha salud y mucha alegría. Que es lo que se le desea siempre, sobre todo a las vidas nuevas, ¿no?. Le deseo lo mejor, de verdad" ha añadido, sumándose así a las muestras de cariño a Anabel en este complicado momento