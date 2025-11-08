Chiara Ferragni y el 'Shakirazo': "Si fuera cantante, lo haría" tras su comparecencia por fraude

La influencer Chiara Ferragni durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - JORGE GIL / EUROPA PRESS

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

Compareció por primera ante el Tribunal de Milán tras haber sido acusada de fraude por la venta, bajo supuestos fines benéficos, de los dulces navideños 'Pandoros' y este viernes Chiara Ferragni reapareció ante los medios de comunicación en la alfombra roja de Los 40 Music Awards Santander 2025.

Allí, la empresaria evitó responder a las preguntas personales sobre su situación actual, pero sí contestó cuando le preguntaron por la moda del 'Shakirazo' que ha seguido supuestamente Rosalía en su último trabajo: "Si yo fuera una cantante, lo haría".

Chiara alabó a la cantante española asegurando que "ella es mi favorita, es una genia y cada vez que la levanta, no sé, hace que todos estén más sorprendidos. Ella es un ídolo, un fenómeno".

Además, también desveló que "me encanta España, me encanta la gente española y amo Italia, pero Rosalía es protagonista en todo el mundo y particularmente aquí. Rosalía es mi favorita".

Fue en septiembre cuando comenzó la fase preliminar de su proceso, pero hasta el pasado 4 de noviembre no asistió a la audiencia. Tras días complicados, la creadora de contenido eligió España para volver a posar ante las cámaras de la prensa y lo cierto es que lo hizo con una gran sonrisa en su rostro.