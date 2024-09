¡Confirmado! Gabriela Guillén invitará a Bertín Osborne al bautizo de su hijo: "Lo mismo le hará ilusión conocerlo"

MADRID, 16 Sep. (CHANCE) -

Tras las últimas declaraciones de Bertín Osborne, asegurando qu espera la invitación al bautizo de su hijo, Gabriela Guillén ha hablado abiertamente sobre esta posibilidad. Ante la pregunta de si lo invitará, su respuesta ha sido clara: "Sí, claro". Además, señala que podría ser una oportunidad para que el presentador conozca finalmente a su hijo: "Lo mismo le hará ilusión, ¿sabes? Conocer a su hijo... Sí, seguramente". Pero lo que la paraguaya desconocía eran las polémicas declaraciones al respecto del cantante: "Madre mía, madre mía, madre mía. Pues luego lo miro", añade con asombro.

Por otro lado, defiende que no pone impedimentos para que las hijas de Bertín conozcan a su hermano, mostrando su apertura: "No cierro las puertas a nadie. Mi hijo está ahí, que también es su hijo. Son hermanos", afirma con firmeza, dejando claro su deseo de mantener una relación abierta entre los hermanos.

Sobre las recientes declaraciones del presentador, Gabriela revela que no les ha prestado mucha atención porque estaba disfrutando de su tiempo libre: "Sinceramente, no les he hecho caso. Estaba yo ahí bailando con Manuel Turizo como para...". Además, deja claro su cansancio respecto a la polémica en torno a la paternidad y expresa su deseo de que el asunto llegue a su fin: "Sí, ya quiero que termine esto, la verdad".

Finalmente, cuando ha sido cuestionada sobre las palabras amables que Bertín le dedica, elogiando su carácter organizado, Gabriela responde de manera despreocupada. "Él siempre es muy majo. Sí, sí, siempre queda muy bien", dando a entender que, aunque agradece el comentario, no le da demasiada importancia.