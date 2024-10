La divertida reacción de Sonsoles Ónega a las imágenes de la Reina Letizia sin maquillar

MADRID, 16 Oct. (CHANCE) -

El Museo Nacional de Arte de Cataluña se ha vestido de gala este martes 15 de octubre para acoger la gran noche de los Premios Planeta en su 73º edición. Una velada muy especial presidida por los Reyes Felipe y Letizia en la que el Grupo Planeta ha celebrado no solo la entrega de uno de los galardones más importantes de la literatura española -que en esta ocasión ha recaído en Paloma Sánchez-Garnica con su obra 'Victoria', ambientada en la Guerra Fría-, sino también su 75º aniversario.

Y como no podía ser de otra manera, una de las invitadas más aplaudidas ha sido Sonsoles Ónega, ganadora del Planeta en 2023 con su novela 'Las hijas de la criada', que ha aparcado sus compromisos profesionales para asistir a los premios y ha deslumbrado con un sofisticado look compuesto por blusa satinada en blanco, falda larga de corte recto en color crema cuajada de lentejuelas, y salones en el mismo tono.

"Me apetece observar con la experiencia evidente, ya sabes de qué va esto, me apetece observar las mesas, los comportamientos, ver qué pasa cada vez que un nombre va cayendo en las distintas rondas, me apetece vivirlo mucho" ha reconocido con una sonrisa, sin rastro del nerviosismo del año pasado, en el que finalmente se alzó con el millón de euros del premio.

Como confiesa, el Planeta ha sido para ella "un chute de buen rollo, de energía para la novela, de ilusión en el futuro y de todo lo demás. Llevamos 16 ediciones de 'Las hijas de la criada' en un año; mi carrera literaria es tan importante como la periodística o la televisiva, y la verdad es que estoy muy contenta".

En su mejor momento a nivel profesional, Sonsoles acaba de ser distinguida con otro importante reconocimiento, la Antena de Oro, por su labor al frente del programa 'Y ahora Sonsoles', que como ha confesado entre risas dedicará "a mis hijos, a la gente que quiero y a la que no quiero también, qué coño".

Premios que recibe con humildad, ya que como nos ha contado "hay una cosa maravillosa que el año pasado me dijo Ángel Antonio Herrera cuando recibí el planeta, y es 'no te olvides que el año que viene se lo darán a otro'". "Eso sucede con todo lo demás, los premios es mejor recibirlos que no, pero en su justa medida" asegura.

Una cita en la que Sonsoles ha coincidido nuevamente con la Reina Letizia, con la que tiene una estrecha amistad desde hace 25 años, cuando coincidieron como reporteras al inicio de sus carreras periodísticas. Huyendo de la expectación que desata cada uno de sus encuentros públicos, la presentadora ha aplaudido el apoyo de los Reyes "al mundo de la literatura y al fomento de la lectura" y ha revelado con discreción cómo se saluda con su Majestad: "Pues según ordene la circunstancia" ha apuntado, dejando entrever que sus saludos en privado nada tienen que ver con los que protagonizan ante las cámaras.

Mostrando su imagen más desenfadada y natural, Doña Letizia protagonizó la semana pasada la portada de la revista '¡Hola!' sin maquillaje, presumiendo de canas y con un look informal -con vaqueros, jersey de rayas marineras y gabardina- durante una comida con amigas en un restaurante colombiano de la capital. Unas imágenes sobre las que se ha pronunciado Sonsoles con mucho sentido del humor, confesando que le han parecido "horribles".