Los elogios de María 'La Jerezana' a Carmen Borrego que demuestran su buena relación: "Le doy un diez"

MADRID, 23 Ago. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras encontrar el amor en la casa de Guadalix de la Sierra y enterrar el hacha de guerra con su madre, José María Almoguera no puede ocultar su felicidad al lado de María 'la Jerezana'.

Este viernes la pareja acudía a 'TardeAR' para ver en exclusiva el documental que han grabado en Málaga bajo las órdenes de Carmen Borrego como directora y, después, atendían a las cámaras de Europa Press en exclusiva para zanjar todas las polémicas.

A pesar de llevar unas semanas enfrentado públicamente a su prima Alejandra, José María aseguraba con una sonrisa que "por mi parte" las cosas siguen estando bien con la joven. Eso sí, María desvelaba que "todavía no la conozco".

Además, la exconcursante de 'Gran Hermano' tenía unas bonitas palabras para su suegra, a la que "le daba un 10 directamente y como cocinera le daba un infinito, que nos ha hecho unos pucheros que estoy deseando de verla otra vez para comer puchero".

Tras rumores de boda, 'La Jerezana' echaba balones fuera dejando claro que por el momento no está previsto que pasen por el altar: "Ya veremos, ya veremos. De momento estamos felices, enamorados y ya veremos" y José matizaba que "las cosas de palacio van despacio".

Por último, el nieto de María Teresa Campos se pronunciaba sobre Pedro Serrano, excompañero de su madre, tras su testimonio en la revista 'Semana' y le quitaba importancia asegurando que: "aquí todo el mundo se quiere apuntar... pero ¿qué opino? Son compañeros, no amigos. Mi madre se portó muy bien con él y esto me parece realmente un poco feo".