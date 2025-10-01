Enrique Iglesias felicita a Isabel Preysler por sus memorias: "Qué vida tan increíble"

MADRID, 1 Oct. (CHANCE) -

Faltan muy pocos días -el próximo 22 de octubre- para que vean la luz las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia', donde podremos conocer por primera vez la historia de una de las mujeres más perseguidas por la prensa contada por ella misma.

A pesar de que todavía no se han publicado, parece que sus más allegados ya han podido leer este trabajo, ya que Tamara Falcó se ha mostrado en sus últimas apariciones públicas muy orgullosa de lo que ha escrito su madre... pero también por el mensaje que su hijo Enrique le ha mandado por redes sociales.

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras conocer hace unas semanas a través de la revista ¡HOLA! que está esperando su cuarto hijo con Anna Kournikova, Enrique ha compartido con todos sus seguidores un sentimiento: lo feliz que está por su madre.

Publicando una imagen de cuando era pequeño al lado de su madre, el artista ha escrito un emotivo mensaje con el que muestra su apoyo incondicional a Preysler: "Felicidades a mi mamá por su autobiografía. Qué vida tan increíble". Un detalle con el que ha vuelto a demostrar lo unido que está a ella y lo orgulloso de está de todos los obstáculos que ha sorteado en el camino.