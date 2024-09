Fabiola Martínez desvela por qué motivo especial se reencontrará próximamente con Bertín Osborne

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Tras un verano en el que ha desconectado y recargado las pilas a tope porque sus hijos han podido disfrutar de casi dos meses con Bertín Osborne en la finca que el presentador tiene en Sevilla, Fabiola Martínez ha comenzado el curso con ganas renovadas y muchos proyectos.

El primero y más especial de ellos nos lo ha contado en la fiesta con la que la revista '¡HOLA!' ha celebrado en la capital su 80º aniversario: "Kike cumple en breves ya los 18, y ahora en noviembre que hacemos los premios Dona2, hacemos el cambio del nombre de la Fundación que se va a llamar Kike Osborne". "Y allí estará Bertín acompañándonos para dar el relevo a su hijo. Va a ser muy emotivo" ha revelado, confirmando que lo están preparando juntos y que ambos están muy ilusionados con que la organización solidaria a la que tanto esfuerzo han dedicado lleve a partir de ahora el nombre de su hijo.

"Siempre hemos estado juntos, sobre todo en tema de Fundación, de niños ya se da por descontado, siempre hemos sido muy presentes los dos, yo más porque los tengo más, pero bueno, la Fundación siempre hemos hecho equipo" confiesa.

Echando la vista atrás, Fabiola recuerda las portadas que ha protagonizado de la icónica publicación y desvela que "a la que más cariño le tengo es donde salió Kike por primera vez. Estaba chiquitín, un bebecito, esa es para mí la mejor". Ahora, como relata con una sonrisa, "está como yo de alto, súper fuerte, sanote, maravilloso. En breves ya mayor de edad".

Completamente volcada en su cuidado, la modelo reconoce que para su espalda es "mortal" mover a Kike, pero "cuando uno se acostumbra a hacer las cosas no se plantea que se puedan hacer de otra. De repente no pienso, cuánto pesa Kike, qué complicado, lo hago sin más". Un apoyo muy importante es el de su otro hijo, Carlos, de quien nos cuenta orgullosa que es pura "bondad". "Siempre es muy generoso, cediendo mucho tiempo y mucha dedicación a Kike y bueno, con la fundación también a veces viene como voluntario, en el último mercadillo estuvo con nosotros, ayudando, tiene un papel muy importante en lo que respecta a la fundación, en mi casa es el terremoto, el equilibrio, el que toca el piano, es todo" asegura.

Al margen de las recientes declaraciones de Gabriela Guillén afirmando que invitará a Bertín al bautizo de su hijo, Fabiola reconoce que no pregunta "mucho" a su exmarido "sobre su vida personal". "Y lo poco que me cuenta tampoco lo voy a contar, para eso está él. Para que hable él de su vida. Yo lo único que puedo decir es que lo veo bien, lo veo tranquilo y en lo que respecta a mis hijos eso es lo único que me importa" ha zanjado.