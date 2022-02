Fernando Tejero se moja sobre José Luis Moreno, ¿cómo fue su relación laboral con él?

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Fernando Tejero ha acudido al concierto que ha dado Miguel Poveda en Madrid y se ha mostrado de lo más simpático con la prensa que se encontraba en las inmediaciones, elogiando a su amigo y destacando su profesionalidad como cantante: "su genialidad, todo lo que toca lo hace bien, para mí es el más grande".

Le hemos preguntado por la noticia de los supuestos pasaportes falsos de Verónica Echegui y su pareja, Álex García y lo cierto es que no ha querido mojarse porque no ha hablado con los protagonistas: "La verdad es que no sé nada, he leído la noticia, pero no he hablado con ella, no sé nada del asunto. Me ha chocado un poco, a cualquiera que la conozca, le choca, pero no puedo decir nada porque no he hablado con ella".

Fernando se alegra muchísimo del alta hospitalaria de Antonio Resines: "Tampoco he hablado con él, le puse un mensaje, hablé en su momento con su mujer, pero estaba todavía hospitalizado. Pobrecito, pero ya afortunadamente está en casa y ya mismo está dando guerra" y se sorprende por el accidente que tuvo hace unos días Santiago Segura: "De eso no me he enterado, pobrecito, no sabía nada de eso".

El actor ha querido reivindicar la importancia de la salud mental y nos ha recordado que el pasó una depresión hace tiempo: "Yo pasé una depresión hace muchísimo tiempo y no se lo deseo ni a mi peor enemigo... hay que darle mucha importancia a la salud mental".

Del que tampoco ha querido hablar mucho es de José Luis Moreno: "Tampoco sabía que estaba ya metido en juicios, pues que lo demuestre y ya está y mucha suerte, es lo mucho que le puedo mandar", pero sí que nos ha asegurado que: "Yo sinceramente no he tenido ningún conflicto con él, ni a mi me ha hecho nada, conmigo no ha tenido nada, a mí me ha pagado legalmente y yo no tengo ninguna queja".

Inevitable preguntarle por José Luis Gil y Cristina Medina y lo cierto es que nos ha dado una mala noticia, ya que lo más seguro es que el actor no esté en la nueva temporada de 'La que se avecina': "En casa, con rehabilitación, yo creo que la próxima temporada no estará en la serie y Cristina Medina está ahí siempre en redes sociales haciendo público su proceso, les mando a los dos un beso muy fuerte".

