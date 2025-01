Fonsi Nieto, ¿con vistas a ser padre de nuevo junto a Maider Barther?

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Fonsi Nieto está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a su pareja, Maider Barther. Tras su ruptura sentimental con Marta Castro, con la que mantiene una buenísima relación personal, el dj encontraba de nuevo el amor en 2022 y desde entonces no les hemos dejado de ver felices.

Tanto es así que, recientemente, hemos estado con ellos y Fonsi no descarta pasar por el altar con su novia: "Ya veremos" y... ¡atención! porque le importaría tener un hijo más.

Nieto hablaba de su tío Ángel y de sus hijos tras haber ganado el campeonato del mundo de Moto GP con Jorge Martín y aseguraba que es "un sueño conseguirlo en un equipito más pequeño, con Jorge, un piloto de Madrid. Para mí ha sido espectacular. Me he acordado mucho de mi tío Ángel, de mis hijos. Muchas veces me preguntan, ¿te sientes tuyo este mundial? Lo siento quizá más de mis hijos, ¿no? Que son los que se han perdido muchos días de estar conmigo".

Este campeonato le hizo pasar "muchos días fuera" porque "es difícil, son muchos países, muchos fines de semana" y "cuando tienes chiquitines en casa, pues les echas de menos. Por eso siento que este mundial, más que mío, es de ellos".

Por último se le preguntaba si le apetecería ser padre junto a Maider y explicaba que "de momento, no, yo soy súper niñero, tendría 20 hijos". Tanto es así que "cuando ya el pequeño se empieza a hacer un poco más mayor, me entra esa... pero bueno, es pronto".