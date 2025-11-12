Fran Rivera zanja los rumores de distanciamiento y visita a Cayetano tras su polémico accidente

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

En el ojo del huracán por las informaciones que insisten en que se negó en repetidas ocasiones a someterse a la prueba de alcoholemia ante el requerimiento de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra, tras estampar su vehículo contra una rotonda y arrancar de cuajo dos palmeras a la entrada de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla, Cayetano Rivera cuenta con el apoyo incondicional de su hermano Francisco.

Mientras el abogado del torero, Joaquín Moeckel, asegura que no iba ebrio y defiende que en el caso de que se hubiese negado a hacerse el test de alcoholemia -algo que ha puesto en duda- pudo ser por encontrarse "aturdido" por el golpe y no saber a lo que estaba contestando, el ex de Eva González se mantiene 'recluido' en su casa y no se ha dejado ver desde que tuvo el accidente el pasado domingo por la tarde.

En silencio mientras medita qué estrategia seguir para limpiar una imagen pública que atraviesa su peor momento -ya que a esta polémica se suma su detención el pasado julio por protagonizar un altercado con la Policía en una conocida hamburguesería de Madrid-, Cayetano ha recibido este miércoles en su domicilio una visita muy especial.

Se trata de Francisco que, desmintiendo los rumores de distanciamiento sin necesidad de palabras, ha dejado claro que su relación con su hermano es tan buena y cercana como siempre arropándole en este momento tan complicado.

Tras varias horas en la casa de Cayetano, el marido de Lourdes Montes ha abandonado el lugar muy serio y sin hacer declaraciones al volante de su propio coche, pasando precisamente por delante de la rotonda contra la que se estampó su hermano hace 72 horas y de la que ya han sido retiradas las palmeras caídas.