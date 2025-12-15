Hallan muertos al cineasta Rob Reiner y a su mujer, Michele, en su casa de Los Ángeles. Su hijo, sospechoso del crimen

Archivo - Rob Reiner - BRIAN ACH - Archivo

MADRID, 15 Dic. (CHANCE) -

El famoso director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han sido hallados muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, en un suceso que la Policía está investigando como un aparente "homicidio", ya que los cuerpos de ambos presentarían numerosas puñaladas.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", ha anunciado un portavoz de la familia en un comunicado recogido por la cadena de televisión estadounidense CNN.

El presunto crimen ha tenido lugar poco antes de las 15.38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha recibido el aviso de una emergencia médica en el bloque 200 de la Avenida South Chadbourd y ha encontrado muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.

Está al frente de la investigación la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de la ciudad californiana, que ha indicado que hasta el momento "no estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna manera". "Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación", ha afirmado en rueda de prensa el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton, reconociendo que se está investigando la muerte de la pareja como un "aparente homicidio".

De acuerdo con la información que se sabe hasta el momento, se recibió una llamada de asistencia médica del domicilio del cineasta a las 3:30 p.m -según manejan diferentes medios de comunicación estadounidenses habría sido su hija quien les habría encontrado-, cuando los sanitarios que se trasladaron al lugar y descubrieron los cuerpos de Reiner y Michele con claros signos de haber sido apuñalados.

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70 y se convirtió en uno de los directores más reputados de la meca del cine. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de "Algunos hombres buenos" y ha dirigido películas tan conocidas como "Cuando Harry conoció a Sally" o "La princesa prometida".

La relación de Reiner y su mujer Michele comenzó en 1989, cuando se conocieron durante el rodaje de 'Cuando Harry conoció a Sally'. Se casaron ese mismo año y tenían tres hijos, Rony, Jake y Nick Reiner, siendo éste último según la revista 'People' en principal sospechoso del crimen de sus padres. Al parecer, el joven tenía problemas de adicciones que él mismo habría reconocido públicamente. Una delicada información sobre la que por el momento no se ha pronunciado la policía de Los Ángeles.