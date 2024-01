Los hermanos de Ana Obregón se desmarcan de su polémica con la Fundación y su tensión con Alessandro Lequio

MADRID, 10 Ene. (CHANCE) -

La polémica de Ana Obregón con la Fundación Aless Lequio no cesa. La actriz está en el punto de mira después de que haya salido a la luz que todavía no ha hecho ninguna donación a la asociación contra el cáncer que lleva el nombre de su hijo, tal y como prometió públicamente en sus últimas apariciones.

A pesar de que aseguró que los derechos de autor de su libro 'El chico de las musarañas' -que comenzó a escribir Aless Lequio y terminó ella después de la muerte del joven- irían íntegros a la Fundación, al igual que las jugosas exclusivas que ha concedido desde el nacimiento de su nieta Ana Sandra en marzo de 2023, y sus diferentes colaboraciones con una conocida marca de cosmética, lo cierto es que la bióloga todavía no ha aportado dichos fondos a la investigación contra el cáncer.

Mientras ella se defiende de las acusaciones, asegura que está volcada en la fundación y deja claro que los beneficios del libro sí serán donados íntegramente -de sus exclusivas ha justificado que se quedará parte porque tiene una boca que mantener-, Alessandro Lequio ha reaccionado a la polémica y ha aclarado que Ana y la Fundación son dos cosas completamente distintas.

"La Fundación funciona, tiene sus fondos más que claros y otra cosa es Ana Obregón y sus compromisos adquiridos públicamente. De eso yo no tengo ni idea ni me interesa. Pero no confundáis la Fundación con Ana Obregón, son dos cosas distintas. Completamente distintas" ha afirmado en 'Vamos a ver'.

No es el único frente abierto para la presentadora, ya que la revista 'Semana' desvela que está más distanciada que nunca de Lequio y que su relación, en la cuerda floja desde el nacimiento de su nieta, estaría al borde de la ruptura total tras este escándalo que ha salpicado a la fundación de su hijo.

Mientras Ana permanece alejada de los focos y no oculta que está sobrepasada y saturada por lo que se ha dicho en los últimos días, sus hermanos se desmarcan de la polémica y, a pesar de que cuenta con su apoyo incondicional, en esta ocasión han evitado dar la cara por ella.

Tanto Celia como Javier García Obregón continúan con su vida al margen de este asunto y este miércoles abandonaban la urbanización en la que residen en La Moraleja -la misma en la que vive Ana- en sus coches sin pararse ante las cámaras como suelen hacer habitualmente y sin hacer declaraciones sobre la fundación Aless Lequio ni sobre el distanciamiento de su hermana con Alessandro Lequio. ¡Su reacción!

