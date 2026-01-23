Irene Rosales y Guillermo regresan de París: "Lo hemos pasado súper bien"

Guillermo e Irene Rosales. - EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS
MADRID, 23 Ene. (CHANCE) -
Mientras que Kiko Rivera y Lola García disfrutan al máximo de su amor por las calles de Nueva York, Irene Rosales sigue consolidando su historia de amor con Guillermo. En esta ocasión se han dejado ver llegando a Sevilla después de su viaje a París.
Desde que se hizo pública su relación, Irene y Guillermo no han dejado de aparecer ante las cámaras con multitud de planes que no han querido desaprovechar y, mucho menos, esconderse.
La influencer ha desvelado que se lo han pasado "muy bien" y que no han acordado marcharse los mismos días fuera de España, que este viaje a París "ha sido un regalo de reyes y hemos ido a disfrutarlo". Además, lo han hecho acompañado de sus pequeños, con los se lo han pasado "súper bien".
Un viaje que quedará marcado en la memoria de los pequeños, pero sobre todo de Irene y Guillermo que siguen dando pasos agigantados en su historia de amor y demuestran con sus sonrisas que su relación va viento en popa.