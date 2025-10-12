Isabelle Junot anuncia su segundo embarazo junto a Álvaro Falcó

Isabelle Junot durante la presentación de su llibro, ‘EAT GIRL. De la obsesión a la ilusión’, a 2 de abril de 2025, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 12 Oct. (CHANCE) -

En medio de la gran expectación que se ha formado entorno a la publicación de las memorias de Isabel Preysler, la familia celebra la llegada de un nuevo miembro. En esta ocasión han sido Álvaro Falcó e Isabelle Junot los que han anunciado a través de sus redes sociales la feliz noticia de que volverán a convertirse en papás de nuevo.

Tras el nacimiento de Philippa, su primera hija que llegaba a este mundo el 11 de junio de 2023, la actriz e influencer recurría a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con todos sus seguidores mediante un carrusel de tres diveretidas fotografías en las que se le podía ver ocultando su ya incipiente barriguita con un periódico. "Breaking News ?????? coming soon !! ?? Que seraaaaa ¿ girl or boy ?!" ha escrito Isabelle en la publicación.

Formando parte del círculo de amistades más íntimo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la felicitación de la Marquesa de Griñón en la misma publicación no se hacía esperar. "Bravooooo" escribía junto a dos corazones como muestra de la gran felicidad que le produce la llegada de un nuevo bebé a la fmailia.