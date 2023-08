Itziar Castro, amiga de Jenni Hermoso, revela que está "desbordada": "No está acostumbrada a ser el centro de atención"

MADRID, 31 Ago. (CHANCE) -

Muy amiga de Jennifer Hermoso, la actriz Iztiar Castro se ha pronunciado sobre la polémica del beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista durante la celebración del Mundial de Fútbol Femenino ganado por España el pasado 20 de agosto, y nos ha contado cómo está llevando la de Carabanchel el haberse convertido involuntariamente en la protagonista del asunto más controvertido de los últimos tiempos.

Un 'pico' que para muchas personas supone un abuso de autoridad y una agresión sexual y que, como asegura la artista, en su mundo ha visto en muchas ocasiones. "Yo soy cabaretera, soy la que me anticipo y yo siempre le he dado la vuelta, en esta profesión no san dicho picos, nos han tocado, nos han dicho si quieres trabajar conmigo… ciertas cosas" explica, denunciando que "aunque nos ha pasado a todas y lo normalicemos no es normal".

A pesar de que no se había pronunciado sobre el beso de Rubiales a la futbolista hasta ahora, Itziar nos ha contado que "Jenni es muy amiga mía" y habla con ella a diario: "La he estado ayudando a ella y a FUTPro" -con sus medidas contra el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol- "y mi apoyo incondicional a Jenni y a todas las mujeres que están diciendo 'se acabó'".

Sobre cómo está llevando la jugadora esta polémica, la actriz desvela que "está muy arropada" porque "es una persona que no está acostumbrada a ser el centro de atención así". "Las que ya somos feministas, queremos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y recibimos constantemente ese odio machista, ya estamos más acostumbradas, pero las que no, están bastante desbordadas todas" añade, dejando entrever que la polémica con Rubiales ha superado a Jenni.

Itziar también se ha pronunciado sobre el otro tema del verano, la detención de Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. Como nos cuenta, no conoce "de nada" a Rodolfo Sancho y nunca ha coincidido con él, pero supone que "para un padre tiene que ser muy duro". "Como no lo conozco no te puedo hablar del tema, pero ojalá trabaje con él mucho, querría decir que tenemos trabajo todos" concluye.

