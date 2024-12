Jacobo Martos pone fin a los rumores: desde cómo está Raphael hasta su posible alta hospitalaria

MADRID, 22 Dic. (CHANCE) -

Multitud de especulaciones sobre el estado de salud de Raphael y, sobre todo, de cuándo recibirá el alta hospitalaria han invadido los medios de comunicaciones y las redes sociales estos días. Sin embargo, su hijo Jacobo Martos que se ha acercado este domingo al hospital ha querido aclarar todas las dudas que existen.

Después de estar visitando al artista durante horas, su hijo Jacobo abandonaba el hospital y aseguraba que "mañana le seguirán haciendo pruebas y ya vamos viendo".

Además, aprovechaba el momento para negar tajantemente que su padre vaya a recibir el alta el día de Nochebuena, tal y como se ha comentado: "No, no lo sabemos, no sé de dónde salen los rumores, pero no sabemos, no sabemos si saldrá mañana o pasado, esperemos que pronto, pero ni idea".

Eso sí, en cuanto a cómo se encuentra el cantante, Jacobo desvelaba que está "bien, muy bien, esperando que le hagan pruebas para poder salir", pero que de momento no hay "ninguna novedad" en su estado de salud.