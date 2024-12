José María Almoguera da la cara tras su nueva entrevista

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Cuando parecía que la calma volvía a la familia Campos, la última entrevista de José María Almoguera ha vuelto a poner el punto de mira en la relación con su madre, Carmen Borrego. Dejando muy claro que lo más importante de lo que cuenta en esta nueva entrevista está en el interior de la revista Lecturas, pide: "Leer la revista porque ya sabes que los titulares engañan mucho. Leerla bien porque cambia mucho cuando abres la revista por el centro".

Intentando mantener su vidda privada alejada del foco mediático, José María deja muy claro que por el momento no hay un nuevo amor en su vida: "No, eso es mentira. Y siguen mintiendo y siguen haciendo tonterías y al final me van a crear un problema a mí. Así que que dejen de decir ya mentiras porque hay programas en la tele que no hacen otra cosa que decir mentiras. Que contrasten sus informaciones porque al final generan problemas a las personas" respondía el hijo de Carmen Borrego visiblemente enfadado con la prensa por las publicaciones sobre su vida privada.

A las puertas de adentrarse en una nueva aventura de la mano de 'Gran Hermano Dúo', José María no descarta la posibilidad de compartir concurso con su madre: "No lo sé, no tengo ni idea" sentenciaba cuando le preguntaban al respecto.