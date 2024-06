José María Almoguera reacciona con indiferencia a las lágrimas de su madre por no poder estar con él en su cumpleaños

MADRID, 12 Jun. (CHANCE) -

Tarde complicada para Carmen Borrego. La colaboradora de televisión ha acudido a 'Así es la vida' en un día de lo más complicado: el 35 cumpleaños de su hijo, José María Almoguera, que también se encontraba en las instalaciones de Telecinco. Sin embargo, parece que no ha habido reencuentro.

"Yo ya dije hace unos días que el mes de junio era un mes difícil para mí. Hace 34 años estaba a punto de nacer... no quiero, no quiero, no estoy bien" decía Carmen a la vez que rompía a llorar por no tener relación con su hijo en un día tan especial para ambos.

"Es un año difícil para mí, es un año que se me ha hecho sin pensar que yo estaba en pleno luto… algo que me parece injusto. Yo sigo estando aquí, igual de madre que antes de irme a ‘Supervivientes’, lo voy a seguir sintiendo, porque creo que una no deja de ser madre de un día para otro" aseguraba la colaboradora.

Ni por esas. El sobrino de Terelu Campos parece que no se ha reencontrado con su madre y es que cuando acababa el programa y salía de Telecinco se ha mostrado frío ante nuestras cámaras y ha evitado responder a todas las cuestiones que se le han planteado.

Ni si va a celebrar el cumpleaños ni qué le han parecido las palabras de su madre ni si tiene pensado recuperar la relación con ella... lo único que ha querido hacer José María ha sido agradecer a la prensa las felicitaciones por su cumpleaños con un tímido "gracias".