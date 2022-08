José Ortega Cano, su reveladora conversación telefónica: "No pasa nada, al final todo se arregla"

MADRID, 11 Ago. (CHANCE) -

José Ortega Cano se ha convertido en el personaje del momento por su grave crisis con Ana María Aldón, y no hay día que el todavía matrimonio no acapare titulares por el delicado momento personal que atraviesan desde hace meses. Mientras diferentes medios de comunicación aseguran que la separación de la pareja es un hecho, el torero y la diseñadora guardan silencio, alimentando unas especulaciones y rumores que es innegable les están pasando factura.

Evitando coincidir siquiera en la misma ciudad - lo que deja entrever lo tensa que está la situación entre ellos - la andaluza está en Costa Ballena con su hijo y se la ha visto triste, delgadísima y muy afectada a nivel anímico y mental. Mientras, Ortega Cano continúa en Madrid poniendo en orden sus asuntos económicos y reallizando una serie de movimientos que tienen a todos desconcertados. Y es que en los últimos días le hemos visto visitando varias entidades bancarias, despachos de notarios e incluso guardamuebles, lo que muchos interpretan como los pasos previos a la disolución de su matrimonio y al posible reparto de bienes con Ana María.

Arropado por Gloria Camila, muy pendiente e intentando mostrarle todo su apoyo antes de embarcarse en el reality que la mantendrá alejada de él en los próximos meses, 'Pesadilla en el paraíso', el viudo de Rocío Jurado hace oídos sordos a los rumores sobre su inminente separación aunque hemos sido testigos de una conversación que podría significar que Ortega no tira la toalla con Ana María.

"No pasa nada, al final todo se arregla". Una frase que el torero ha pronunciado durante un paseo con su perro por los alrededores de su domicilio y que no sabemos si se refiere a su crisis matrimonial pero que de ser así revelaría que no pierde la esperanza y, a pesar de lo tensa que está la cosa, confía en poder "arreglar" las cosas con su mujer.

