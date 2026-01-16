Julio Iglesias emite un comunicado urgente respondiendo a las acusaciones de agresión sexual

Archivo - Julio Iglesias, en una imagen de archivo 12/5/2014 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

Se ha hecho de rogar, pero Julio Iglesias ha roto por fin su silencio a través de un comunicado urgente publicado en su cuenta oficial de Instagram minutos después de las 3 de la madrugada (hora española). Tres días después de que esDiario.es y Univisión sacasen a la luz la denuncia por agresión sexual que dos exempleadas domésticas han interpuesto contra el cantante por presuntos abusos, relaciones sexuales no consentidas, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal, el padre de Enrique Iglesias se ha pronunciado en primera persona para negar rotundamente las gravísimas acusaciones.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza" comienza el texto que ha compartido el artista horas después de confirmarse que ha contratado al prestigioso abogado José Antonio Choclán -que ha defendido a nombres como Cristiano Ronaldo, Víctor de Aldama o Corinna Larssen- para defenderse en el caso de que la Audiencia Nacional de credibilidad a las denuncias.

Y aunque confiesa que "nunca había sentido tanta maldad", Julio advierte que "aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", dejando claro que no piensa quedarse cruzado de brazos ante la gravedad de las acusaciones de sus exempleadas.

Por último, el cantante de 'Soy un truhán soy un señor' ha dedicado unas palabras a todos los que en este durísimo trance le están mostrando su apoyo incondicional y confiando en él: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas" ha concluido, firmando de su puño y letra el comunicado.