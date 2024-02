Kiko Rivera, se confirma su grave problema de salud, necrosis avascular en la rodilla: "Estoy jorobaíllo"

MADRID, 7 Feb. (CHANCE) -

La semana pasada Kiko Rivera se veía obligado a cancelar una actuación en A Coruña por motivos de salud. Tal y como el Dj compartía con sus seguidores en redes sociales, tenía fuertes dolores de rodilla y, a la espera de confirmación del día por parte de los médicos, todo apuntaba a que tendría que pasar por quirófano antes de poder retomar sus compromisos profesionales.

Un problema de salud más grave de lo que parecía en un principio, ya que como ha revelado el hijo de Isabel Pantoja padece osteonecrosis, también llamada necrosis avascular, una afección que produce la muerte de tejido óseo por un riego sanguíneo insuficiente. "La osteonecrosis de la rodilla hace referencia a la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica. Son sinónimos de esta enfermedad el infarto óseo de rodilla o necrosis aséptica de rodilla" ha detallado el Dj.

Por suerte, Kiko no tendrá que ser operado, ya que al ser diagnosticada a tiempo, su osteonecrosis de rodilla puede tratarse con reposo y analgésicos. Un nuevo varapalo de salud para el marido de Irene Rosales, que a pesar de cambiar radicalmente su vida -en cuanto a alimentación, deporte y malos hábitos- tras sufrir un ictus en octubre de 2022 -del que afortunadamente no le quedó ninguna secuela-, ha tenido varios sustos importantes en los últimos tiempos.

A principios de 2023 era ingresado con un cólico nefrítico y meses después, en julio, se sometía a un cateterismo por los problemas cardíacos que padece. Y ahora, seis meses después, Kiko se ve de nuevo obligado a hacer un parón en su profesión por esta osteonecrosis de la rodilla sobre la que se ha pronunciado por primera vez ante los micrófonos de Europa Press.

Aunque no están siendo momentos fáciles, el Dj ha demostrado que la felicidad de sus hijos es su gran prioridad y, sacando fuerzas de flaqueza, ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños de su hija pequeña, Carlota. "Estoy jorobaíllo, pero nada que no tenga arreglo, nada que no tenga arreglo" ha asegurado con una sonrisa, dejando claro que este nuevo contratiempo de salud no va a poder con él.

