Laura Cuevas contra Antonio Rivera: "Él entra en Cantora por Isabel y no tenía una relación estrecha con Paco"

MADRID, 11 Oct. (CHANCE) -

Antonio Rivera, hermano de Paquirri, ha desmentido esta mañana en 'Vamos a ver' que el Rey Juan Carlos I fuese a Cantora en helicóptero para hablar con el torero debido a su estrecha amistad con Bárbara Rey. Una información que daba en exclusiva la revista 'Semana' este miércoles y que suponía un terremoto mediático.

Horas más tarde de que el hermano del diestro negase la mayor en el programa de Joaquín Prat, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Laura Cuevas y nos ha recalcado que "estuvo en Cantora" y ha dejado claro que "la gente que está hablando no estuvo allí, no tenía relación con Paco, como su hermano Antonio".

De esta manera, la hija del mayoral de Cantora niega al hermano del torero y asegura que este entra en Cantora "gracias a Isabel y tampoco es que tenga una relación con su familia estrecha como para contarles nada".

Sin pelos en la lengua y ofendida porque Antonio Rivera haya negado su información, Laura confesaba que su padre "entró en Cantora porque cuando Paco se iba a hacer las Américas y su familia traca-traca y necesitaba una persona de confianza para que vigilara sus bienes".

Eso sí, la susodicha entiende que sea surrealista porque "la historia tiene gracia", de hecho "cuando mi padre me lo contó yo me harté a reír... pero que se hacen muchas locuras por amor y el rey también hizo esa locura".

Por último, Cuevas desvelaba que "no he tenido nunca miedo a demandas, ni lo voy a tener, voy con mi verdad", pero ¡atención! porque también hacía una advertencia: "Que no me tiren más de la lengua".