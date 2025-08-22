Lourdes Montes anuncia, con una imagen muy especial, el nacimiento del primer hijo de su hermana Sibi: "Tía orgullosa"

MADRID, 22 Ago. (CHANCE) -

Cinco meses después de anunciar su embarazo a través de redes sociales, Sibi Montes Parejo y su marido, Mateo Ibáñez, se han convertido en padres de su primer hijo un año después de su boda. Y presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su hermana pequeña, ha sido la propia Lourdes Montes la encargada de hacer público el nacimiento de su sobrino en un hospital de Sevilla este jueves 21 de agosto, revelando además el sexo y el nombre del recién nacido.

"Tía orgullosa" ha compartido en Instagram junto a dos tiernas imágenes cogiendo en brazos al nuevo y precioso miembro de la familia, dormido plácidamente en brazos de la mujer de Francisco Rivera, que mirando con adoración al pequeño ha desvelado que se llama Mateo como su padre, continuando así con la tradición familiar.

Sibi y Mateo, que se dieron el 'sí quiero' el 21 de junio de 2024 en una romántica y discreta boda en El Puerto de Santa María, ponen así el broche de oro a una historia de amor que comenzó en el año 2021, cuando ella comenzó a trabajar como coach deportiva del Club Atlético Central, equipo de fútbol en el que entonces jugaba su ahora marido. Fue el pasado marzo, 8 meses después de su enlace, cuando la hermana de Lourdes anunció que estaban esperando su primer hijo compartiendo una reveladora imagen presumiendo de su incipiente tripa premamá.

Un pequeño que, casualidades de la vida, se lleva tan solo 4 meses con el tercer hijo de la diseñadora y Francisco, Nicolás, que nació el 9 de abril y sin duda se convertirá en el mejor compañero de juegos para el nuevo y deseado miembro del clan, 'Mateíto', como ya le llama cariñosamente su orgullosa tía.