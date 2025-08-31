Lucía Fernanda Carmona le manda todo su apoyo a Dioni de 'Camela'

MADRID, 31 Ago. (CHANCE) -

Mucho se ha hablado este verano de Dioni -Dionisio Martín Lobato-, integrante del mítico grupo Camela- por las cancelaciones de los conciertos que tenían programados para este mes de agosto. Fue su compañera, Ángeles Muñoz, la que dio la cara a través de uno de los colaboradores del programa de 'TardeAR' la que explicaba los motivos.

Con una larga trayectoria profesional a su espalda de más de 30 años sobre el escenario, una faringitis aguda que no termina de curarse y que está teniendo una recuperación más lenta de lo esperado es le principal motivo por el que el conocido grupo no ha podido cumplir con sus compromisos profesionales programados para las próximas semanas y es que la propia Ángeles insistía que no se trata de una cancelación total de sus actuaciones, sino una decisión puntual por motivos de salud.

Ahora, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Lucía Fernanda Carmona y al preguntarle por el artista no dudaba en mandarle un mensaje de ánimo: "Todo el apoyo para Dioni y eso son cosas que pasan, no podemos estar siempre perfectos los artistas, así que comprensión es lo que se pide, ¿no?, en estos casos y muchísimos ánimos para él".

En el día de ayer estaba previsto que el grupo Camela actuase en el Auditorio Municipal de Daimiel, pero sin embargo también se canceló.