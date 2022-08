Luis Lorenzo, indignado, niega el hallazgo de manganeso en su domicilio: "No se ha encontrado absolutamente nada"

MADRID, 11 Ago. (CHANCE) -

El presunto homicidio de Isabel Suárez - más conocida como tía Isabel - continúa siendo un misterio. Meses después de que la autopsia de la anciana revelase que su fallecimiento se debía a un envenenamiento por metales pesados por los altos niveles de cadmio y de manganeso que se hallaron en su organismo, la investigación ha dado un giro radical. Y la acusación de asesinato contra su sobrina Arancha Palomino y el marido de ésta, el actor Luis Lorenzo, en libertad con cargos por este asunto, se desinfla.

Tras el exhaustivo registro de su domicilio, la Guardia Civil ha hecho público un informe en el que señala que no se ha encontrado cadmio en la casa en la que tía Isabel pasó sus últimos meses de vida, y la cantidad hallada de manganeso es muy pequeña y no significativa, puesto que este metal pesado está presente en productos habituales tales como champús, jabones o enjuagues bucales.

Una información que el periodista Nacho Abad ha desmentido en 'El Confidencial', asegurando que en el domicilio de Luis y Arancha sí se encontraron cinco botes de manganeso líquido con los que, presuntamente, podrían haber envenenado a su tía para quedarse con su patrimonio.

Un nuevo indicio que refuerza la tesis del asesinato sobre el que el actor ya se ha pronunciado indignado, asegurando que es "absolutamente falso" que la Guardia Civil haya hallado botes con manganeso puro en el registro de su casa. "No voy a entrar en absolutamente nada. No voy a hacer más declaraciones. Remito a la información que ha pasado Criminalística en la que dice que no se ha encontrado absolutamente nada" señala.

"Arancha y yo estamos perfectamente, pero evidentemente estamos cansados de esto" confiesa, insistiendo en que confían "absolutamente" en la justicia y en el trabajo de su abogado y, a pesar de que continúan imputados por la muerte de tía Isabel, esperan poder demostrar su inocencia. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

