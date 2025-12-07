Ucrania denuncia el lanzamiento durante la noche de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 han sido interceptados, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 241 drones y cinco misiles balísticos durante la madrugada, antes de especificar que un total de 175 aparatos no tripulados han sido derribados, así como cuatro misiles balísticos, entre ellos dos Kinzhal y dos Iskander-M.

Sin embargo, ha confirmado que se han registrado 65 impactos de drones en catorce ubicaciones diferentes, sin dar por ahora informaciones sobre daños o víctimas. "El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha manifestado en su cuenta en Telegram, donde ha pedido a la población que respete las recomendaciones de seguridad.

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido más de 80 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de víctimas o daños materiales a causa de estos ataques.

El Ministerio de Defensa ruso ha detallado en Telegram que 42 aparatos han sido derribados en la región de Saratov, a los que se suman doce en Rostov, nueve en Volgogrado, tres en Kursk y Briansk, respectivamente, dos en Bélgorod, uno en Astraján y Chechenia, respectivamente. Además, diez drones han sido interceptados en la península de Crimea, anexionada en 2014.