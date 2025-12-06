Lotería Nacional deja un primer premio de 1,3 millones en Sevilla y dos segundos en Bormujos (Sevilla) y Bailén (Jaén)

Archivo - Una persona compra décimos de la Lotería. Imagen de Archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, ha dejado un primer premio en la ciudad de Sevilla y dos segundos premios en el municipio sevillano de Bormujos y en Bailén (Jaén).

El primer premio, dotado de 1.300.000 euros al número, ha recaído en el 94.703, y ha tocado, entre otras localidades, en la ciudad de Sevilla. En concreto, el décimo ha sido vendido en el despacho receptor número 72.915, ubicado en la avenida Hytasa.

El segundo premio, que ha correspondido al 67.906 y que está dotado con 250.000 euros al número, ha sido vendido en el despacho receptor número 71.050, ubicado en el número 32 de la calle Juan Ramón Jiménez del municipio sevillano de Bormujos, y la administración número 3 de Bailén (Jaén), en la calle Isabel la Católica.

Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 3, 2 y 4.