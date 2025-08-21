Luis Medina y Clara Caruana reaparecen eufóricos en su verano más especial. ¿Boda a la vista?

MADRID, 21 Ago. (CHANCE) -

Tras una larga batalla judicial en el conocido como 'caso de las mascarillas', Luis medina era absuelto el pasado 19 de marzo por la Audiencia Provincial de un delito agravado de estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en el peor momento de la pandemia del Covid, por el que se enfrentaba a una pena de prisión de 9 años y a una multa de 450.000 euros.

A su lado durante el momento más complicado de su vida, arropándole incondicionalmente, su novia Clara Caruana, con la que mantiene una relación desde 2022 y con la que posó por primera vez públicamente a finales de 2023 en la boda de su prima Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, en Jerez de la Frontera, confirmando que su noviazgo estaba totalmente consolidado.

A punto de cumplir 3 años de discreta historia de amor que prefieren mantener alejada del foco mediático, se rumorea que el hijo de Naty Abascal, y la nieta del barón de San Petrillo -que ejerce de gerente de Urología y Project Manager del Cancer Center en la Clínica Universidad de Navarra- habrían dado el importante paso de comprometerse después de la absolución de Luis.

Y qué duda cabe de que, a falta de confirmación oficial por parte de la pareja, la suya sería una de las bodas más esperadas de la temporada que congregaría a buena parte de la alta sociedad de nuestro país por las conexiones de las familias de ambos.

Disfrutando del que podría ser su último verano antes de su 'sí quiero', y de sus vacaciones más tranquilas después de quehaya demostrado su inocencia, el marqués de Villalba yhan reaparecido más felices que nunca en el concierto queha ofrecido este miércoles en el Festival Occident Starlite de Marbella.

Dejando a un lado el habitual hermetismo y seriedad que muestran en sus escasas apariciones públicas, la pareja se ha mostrado de lo más espontánea y eufórica, bailando divertidos al ritmo de las canciones más famosas del cantante mexicano, y acaparando las miradas del resto de asistentes, entre los que se encontraban Sandra García-Sanjuán, Manuel Díaz 'El Cordobés' o Virginia Troconis.

Una cita muy especial en la que Luis y Clara han derrochado amor y complicidad, y en la que la que podría convertirse en la nuera de Naty Abascal ha deslumbrado con un favorecedor minivestido de gasa rosa con lunares marrón chocolate, cuerpo drapeado y llamativo escote halter, de Zara.