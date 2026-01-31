Lydia Lozano repasa su experiencia con compañeras de profesión: de doña Letizia a dos de sus colegas de cadena

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Lydia Lozano Sale Del Restaurante, A 12 De Diciembre De 2022, En Madrid (España) - JOSÉ OLIVA / EUROPA PRESS - Archivo

Uno de los regresos a la televisión ha sido el de Lydia Lozano. Su vuelta a los platós provocó, como era de esperar, sus lágrimas de alegría y el aplauso y la alegría de sus compañeros y de sus miles de seguidores y admiradores que echaban de menos no sólo su buen hacer en la profesión de la información rosa, sino también el sentido del humor que le caracteriza. Con más de cinco décadas de profesión a su espalda, la canaria bien puede presumir de tener miles de anécdotas no sólo con el famoseo patrio, sino también con compañeros de oficio. Historias que suele compartir y que, en alguna ocasión han tenido a la mismísima reina Letizia como protagonista.

Y es precisamente por este momentazo por el que se le ha preguntado en más de una ocasión. "Si la hemos contado mil veces", recordaba recientemente antes de explicar cómo, haciendo gala de su naturalidad y junto con María Patiño, las dos mantuvieron una breve charla con la reina a la que alabaron su papel como madre. Un cumplido que recibió con agrado y al que correspondió: "Yo como no paro de hablar, pues empecé 'qué bien y que educada tiene usted a sus niñas' y dice, 'sí me lo dice todo el mundo'". Y además, indica la tertuliana que doña Letizia apostilló que le encanta cuando se lo dicen.

Aquel encuentro de Lydia y Patiño con la reina ocurrió cuando las dos comunicadoras se encontraban en paro, un momento complicado para ellas, aunque no fue de largo recorrido. Igual que para Karmele Marchente con quien Lozano se ha reencontrado en 'De viernes' después de diez años sin compartir espacio. "He sido una de las que ha pedido que tenía que venir", confesaba Lydia Lozano horas antes del comienzo del programa. Y la respuesta de la catala, antes de abrazarla a ella y a Terelu Campos fue rotunda: "Hay gente con la que sí que me apetece mucho encontrarme y otra quizás no tanto".