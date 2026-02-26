Mar Flores se pronuncia sobre la nueva novela de Alejandra Rubio

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Tras haber tomado la rotunda decisión de no volver a hablar de nada relacionado con su familia, Mar Flores se enfrenta a la nueva faceta profesional de su nuera, Alejandra Rubio, como escritora. Notablemente molesta por el complicado momento familiar que viven su hijo Carlo Costanzia y su sobrina Laura Matamoros, Mar sigue cumpliendo con su agenda profesional y social con total normalidad.

Coincidiendo con el quince cumpleaños de sus hijos menores, Bruno y Darío, Mar acudió en solitario a la Gala del 20º aniversario de la Fundación Aladina. Tras varias horas en el interior, la modelo abandonaba las instalaciones pronunciandose sobre la publicación de la primera novela de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme', con la que competirá en las librerías. "He dicho que no voy a hablar nada de la familia. Lo que tenga que decir, lo diré en privado" sentenciaba cuando le insistían en preguntar por esta sorprendente y hasta ahora desconocida faceta de la madre de su nieto.

Dejando muy claro que ella ha optado por la discrección en cuanto a los asuntos familiares más recientes se refiere tras días muy complicados, Mar tampoco quiso pronunciarse sobre la próxima entrevista que su hijo Carlo Costanzia ofrecerá en 'De Viernes' para explicar cuál es su postura ante todo lo sucedido con su prima, Laura Matamoros y su hermano Diego, con el cual el proceso judicia sigue abierto.