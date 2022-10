Mar Saura, 20 años de amor con Javier Revuelta: "Yo creo que al final no hay secreto, es querer estar con esa persona"

MADRID, 22 Oct. (CHANCE) -

A sus 47 años, Mar Saura puede presumir de estar igual o mejor que en su juventud. Con tan solo 26 años conoció a Javier Revuelta, quien se convertiría en su príncipe azul y en el padre de sus dos hijos. Desde entonces, ambos mantienen una bonita historia de amor convirtiéndose en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

Siempre unida a la moda y a la belleza, la polifacética presentadora catalana ha desvelado el secreto para lucir espléndida: "Cuidarte a nivel belleza, limpiarte la piel, ponerte los productos adecuados, que es fundamental. Porque la rutina y la constancia marcan la diferencia". Asegura que cumplir años no le da miedo, pero no le gusta que el tiempo pase demasiado rápido.

Y es que hace 20 años que Mar comenzó a salir con Javier Revuelta, algo de lo que ni ella misma es consciente: “La vida, como pasa tan rápido, no te das cuenta y es como ‘no me lo puedo creer’”. Sin duda, el abogado es el hombre de su vida y han conseguido mantener su amor como el primer día: "Yo creo que al final, no hay secreto, es querer estar con esa persona".

Como madre, confiesa que está viviendo con sus hijos dos etapas muy diferentes: "La adolescencia es una etapa más y yo además tengo dos niños con dos edades muy diferentes. Tengo a Javiercito que, como yo digo, es mi bebé, todavía muy niño. Y Claudia que acaba de hacer 17".

Su hija tiene claro a lo que se quiere dedicar, y aunque no cree que siga los mismos pasos que su madre, lo único que le preocupa es que sea feliz. Mar asegura que uno de los consejos que siempre les da a sus hijos es: “Fíate de tu instinto, de lo que tú quieres, y no te vas a equivocar”.