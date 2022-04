María Castro se deshace en elogios hablando de Miren Ibarguren: "Es mi amiga del alma"

MADRID, 10 Abr. (CHANCE) -

En la recta final de su primer embarazo, Miren Ibarguren continúa al pie del cañón y se mostraba radiante y presumiendo de una abultada barriguita que indica que el nacimiento de su bebé podría estar más cerca de lo que pensamos, presentando su última película en Madrid, "El juego de las llaves", donde también hemos visto a más rostros conocidos.

Entre ellos, María Castro, quien nos asegura que ha encontrado en Miren Ibarguren su amiga del alma y confiesa su deseo de no querer dejarla escapar: "Acabo de poner un post sobre ella porque es mi amiga del alma. De esta gente que te encuentras en el trabajo de forma fortuita y que ya no sueltas la mano de esa persona nunca más porque la quieres tener a tu lado" y nos confiesa que su bebé será todo un afortunado por tenerla a ella como madre: "No sabe la suerte que tiene ese bebé de tener a una madre que le va a adorar".

Piensa echar una mano en todo lo que pueda con la maternidad de Miren Ibarguren: "Desde el respeto y desde mi cariño le digo que si tiene preguntas de lactancia, co-lecho, proteo, yo sí que te puedo decir quiénes son las mejores que te pueden asesorar sobre eso". María Castro aprovecha para reivindicar el derecho de las madres de no culpabilizarse por sentirse de una determinada manera después del parto: "No debería nada, debería estar como estoy y asumirse. Si encima a eso le sumamos la culpa de 'creo que no estoy como debería' apaga y vámonos. A disfrutar del momento y listo".

María duda de si ampliará más la familia pero asegura que lo hablará con José Manuel Villalba, aunque tenemos que decir que la vemos encantada a través de las redes sociales mostrando su día a día con sus hijas: "Me da pena rechazar la tercera oportunidad con lo bonitas que quedan y lo buenas y sanas que nos salen. Todo es muy complicado el circo. Pensarlo un poco con José, tengo que convencerle a él".

La actriz ha reflexionado con nosotros y recuerda la importancia de mantener la pasión dentro de un matrimonio y opina que sin sexo, su marido sería como un compañero de piso: "Todas las partes tiene que estar: el compañerismo, la sexualidad, todo, si no, se convierte en un compañero de piso. Tiene que ser un compendio de cosas".

Muy contenta y satisfecha con su vida actual y su familia, la actriz nos asegura que: "Yo tengo lo que quiero, virgencita que me quede como estoy: mi marido, mis niñas, mi felicidad, dormir un poquito más" y confiesa decidida que no cambiaría a José Manuel Villalba por nada del mundo: "Cuando algo funciona, encaja y hay de todo: complicidad, pasión, respeto. Prefiero no tocarlo".

A través de sus redes sociales muestra la maternidad, en todos sus aspectos, pero también una gran cantidad de ideas para entretener y jugar educativamente con los niños: "Al final, lo que muestro es la maternidad como es: con todas sus luces, que son millones, pero también con sus sombras y las dificultades". Su filosofía de vida se centra en no regodearse en los obstáculos y las dificultades: "Tengo mis momentos, como todo el mundo, pero soy como de llorada corta, lloro rápido porque si no la vida se me va yendo. Lo desahogo pero rápido y ya continuo".