María José, pareja de Lucas, sonríe ante las declaraciones de su expareja, Álvaro Molina

MADRID, 5 Nov. (CHANCE) -

Álvaro Molina, expromotor del grupo 'Andy y Lucas', se sentaba la semana pasada en '¡De viernes!' para contar toda la verdad sobre los dos artistas... aunque lo cierto es que las palabras más desacertadas las tuvo para Lucas, de quién aseguró que "es una persona violenta, le tengo miedo".

Además, Álvaro también habló de su exmujer, María José, la persona con la que actualmente Lucas comparte su vida y quien le habría dejado en una situación económica muy delicada tras su separación.

Europa Press ha conseguido las primeras imágenes en exclusiva de María José tras la entrevista de su exmarido y parece que no le ha afectado nada de lo que este ha insinuado en los medios de comunicación, ya que se ha mostrado de lo más sonriente ante las cámaras.

La pareja sentimental de Lucas sonreía y saludaba a la prensa, pero sin embargo evitaba hacer declaraciones sobre si es cierto que se quedó con las empresas y todo el patrimonio económico tras su divorcio del promotor.

En el aire también está si tomará medidas legales contra él después de hablar de ella en los medios de comunicación o incluso si Lucas se defenderá en los juzgados de las insinuaciones que Álvaro hizo de él.