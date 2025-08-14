Maribel Verdú sorprende con una romántica felicitación a su marido Pedro Larrañaga: "Solo quiero seguir mirándote así"

MADRID, 14 Ago. (CHANCE) -

La actriz Maribel Verdú ha vuelto a romper su habitual discreción en redes sociales para felicitar públicamente a su marido, el productor teatral Pedro Larrañaga, por su cumpleaños. Aunque ambos siempre han llevado su relación con suma privacidad y rara vez comparten muestras públicas de afecto, la intérprete quiso dedicarle unas palabras llenas de amor en su día especial, publicando una imagen en la que aparece mirándolo con profunda admiración.

"Feliz cumpleaños, vida mía. La suerte de encontrarte en mi camino. Solo quiero seguir mirándote así", escribía en redes, acompañando el mensaje de una fotografía juntos durante una comida. La publicación, que rápidamente se llenó de felicitaciones de amigos y seguidores, resalta la complicidad y ternura de una pareja que tras más de 25 años de matrimonio sigue igual de unida que el primer día.

El gesto ha llamado especialmente la atención por lo inusual: Maribel y Pedro, considerados uno de los matrimonios más consolidados y discretos del panorama artístico español, suelen reservar sus demostraciones de cariño para ámbitos privados, muy lejos del romanticismo de otras parejas mediáticas. A lo largo de los años, ambos han construido una relación basada en la admiración, el respeto y la estabilidad, manteniéndose al margen de polémicas y titulares.