Mariola Orellana nos habla de sus primeros meses como abuela: "¡Se me cae la baba!"

MADRID, 22 Jun. (CHANCE) -

El pasado 12 de febrero, Lucía Fernanda e Ismael de la Rosa regresaban a casa con su primer hijo en brazos. Irradiando felicidad, la pareja posaba ante los medios junto a su pequeño y la recién estrenada abuela por aquel entonces, Mariola Orellana.

Hace unos días hablábamos con Mariola y le preguntábamos por su faceta como abuela... y lo cierto es que no puede estar más feliz: "Se me cae la baba todo, eso es una barbaridad, eso solo lo saben las abuelas, lo de la abuela vamos es una cosa, la verdad es que luego me olvido, pero sí, pero es impresionante".

Está enamorada del hijo de Lucía, nos confesaba que "es una corona, yo me siento que me han coronado, me han puesto una corona, con este nieto me han puesto una corona, la verdad, es un regalo".

Además, le preguntábamos si le gusta escuchar música a su nieto y nos comentaba que "es digno de ver, es una barbaridad" porque "lo da todo, pero vamos, es una maravilla".

Por último, Mariola nos explicaba que aprovechara este año para descansar en verano y estar con su hija y su nieto: "A mí también me toca un descanso este año, la verdad en ese sentido me lo voy a tomar, lo necesito mucho, ha sido un año duro y a la vez bueno y necesito muchísimo ese descanso que gracias a Dios la vida me ha llevado, entonces ir a disfrutar de los conciertos de los demás, pero de trabajo este año yo me libro".