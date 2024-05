Marta Ortega, Isabelle Junot o Nieves Álvarez... ¡nuestros famosos no se pierden el concierto de Taylor Swift!

MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Numerosos rostros conocidos de nuestro país han acudido al primer concierto de Taylor Swift y su gira 'The Eras Tour' en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles 29 de mayo. 3 horas de espectáculo, numerosos cambios de vestuario y más de 40 canciones, entre las que no han faltado los grandes éxitos como 'Cruel Summer', 'Shake it off' o 'Love story'.

La artista llegaba a la capital madrileña por la tarde con un dispositivo de seguridad arrollador que ha dejado impactados a todos los fans que la esperaban en las inmediaciones del estadio.

A pesar de que se han alcanzado los 35 grados, miles de seguidores de la cantante han esperado a que se abriesen las puertas para disfrutar al máximo de su show... y como ellos, muchos de los rostros conocidos de nuestro país. Entre todos ellos hemos podido ver a:

Isabelle Junot

Álvaro Falcó

Marta Ortega

Carlos Torretta

Nieves Álvarez

Aless Gibaja

Violeta Mangriñán

Juan Lobato

Paloma Segrelles

Carola Baleztena

Tony Kross

Aitana Ocaña