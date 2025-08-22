Montoya reaparece "muy contento" y advierte que tiene "muchos proyectos" entre manos

MADRID, 22 Ago. (CHANCE) -

Sin vistas a que vaya a volver a la televisión, Montoya dejaba un mensaje determinante en sus redes sociales hace unos días con el que recalcaba que "todo llega" y pedía respeto y paciencia a sus seguidores: "Lo mejor está por llegar".

Europa Press ha hablado con él en exclusiva y, por el momento, se muestra animado, asegurando tener "muchas ganas de retomar toda mi realidad", refiriéndose a sus compromisos profesionales en el ámbito de la música: "El cariño de la gente, estar con la gente y poco a poco retomando y muy feliz".

Además, el finalista de 'Supervivientes 2025' asegura que "al final la paz mental de uno... hacer lo que nos haga feliz... esto es un aprendizaje constante del camino y saber lo que queremos y lo que no queremos", pero ha insistido en que está "muy contento y con muchos proyectos".

También le hemos preguntado por los nuevos participantes de 'Supervivientes All Star' y les ha deseado "a todo el mundo lo mejor, que disfruten mucho porque es una experiencia bonita, que se sufre y que lo pasen un poquito mejor que yo".

De esta manera parece que el cantante se encuentra recuperado de esa mala racha que ha vivido en los últimos meses tras su paso por Honduras y su sonada ruptura sentimental con Anita Williams... y, a juzgar por sus palabras, pronto le podremos ver de vuelta.