Nerea Garmendia: "Lo más maravilloso ha sido que llegue mi hijo y lo más duro despedir a nuestro perrito"

MADRID, 28 Dic. (CHANCE) -

Tras cumplir su sueño de ser padres por primera vez en el mes de abril con un bebé que recibió el nombre de Unax y que pesó 4,145kg, Nerea Garmendia y su pareja, Luis Díaz Nuñez, están viviendo uno de los mejores años de sus vidas.

Este fin de semana, la actriz se ha dejado ver en el partido benéfico organizado por Richy Castellanos -entre famosos y artistas a favor de la Fundación Theodora- y nos ha hablado de cómo están siendo las primeras Navidades con el pequeño Unax.

"Están siendo mágicas porque ya no somos dos, somos tres y por otro lado, los niños te traen ilusión, magia, esa ilusión que no es que la hubiese perdido, pero con un niño en casa se vive todo de otra manera", decía Garmendia.

Además, confesaba que tiene "ganas" de ampliar la familia, pero "no sé si podrá porque yo tengo una edad y Unax ha llegado con fecundación in vitro, entonces si se puede lo mismo llega otro, pero en principio con uno está bien".

Eso sí, lo que sí que tiene claro es que "llegará otro perrito y será de protectora", aunque "todavía no porque queremos centrar la energía en el bebé que ahora mismo lo necesita".

En cuanto al año, Nerea explicaba que "lo más maravilloso ha sido que llegue mi hijo a este mundo y lo más duro ha sido despedir a nuestro perrito, que se fue con quince años, que aguantó hasta que llegara el niño para conocerlo, ha sido el sol y la sombra, pero bueno he disfrutado quince años de él y eso ha sido un regalo".

Por último, Nerea también desvelaba que en casa "somos un equipo, éramos al 50 x 100 antes de que llegara el bebé y ahora muchísimo más, estamos repartiéndonos todo para que cuando uno trabaje, el otro descanse y a la inversa, y cuando ambos trabajamos hacemos maniobras para que todo salga adelante".