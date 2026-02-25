Nieves Álvarez, de sus secretos de belleza, a cómo van los preparativos de su boda con Bill Saad

Nieves Álvarez posa durante la presentación de la colección primavera-verano 2026 de Woman El Corte Inglés - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

A punto de cumplir 52 años -el próximo 30 de marzo- Nieves Álvarez continúa siendo una de las modelos más cotizadas de nuestro país y, en uno de sus mejores momentos y dejando claro que la palabra 'retirada' no entra en sus planes, se convierte en una de las protagonistas de la nueva campaña de la colección primavera/verano 2026 de Woman de El Corte Inglés junto a Vanessa Breuer y Lorena Durán.

Impecable con un conjunto de traje sastre y chaleco a juego en color arena, la presentadora de 'Flash Moda' sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales mientras ultima los preparativos de su boda con Bill Saad, con el que tal y como ha adelantado la revista ¡Hola! se dará el 'sí quiero' en una ceremonia íntima junto a sus seres queridos en París el próximo 11 de julio después de casi cinco años de discreta y sólida relación, con un diseño de su íntimo amigo Stéphane Rolland.

Año tras año, Nieves encabeza la lista de las mujeres más elegantes y, como desvela, lo que nunca puede faltar en su armario son "unos jeans, una camisa blanca, y americanas, no sé de cuántos colores y formas, porque son piezas que siempre van bien de una manera tanto sport como más elegante". Además, a pesar de que estamos acostumbrada a verla con tacones altos, en su día a día siempre apuesta por la comodidad, "un zapato plano, una bota plana, a veces deportivas porque siempre vamos corriendo y yo soy muy práctica".

El secreto de su belleza y su espectacular figura, como confiesa con una gran sonrisa, "es comer de manera sana, aunque no hago ningún tipo de dieta. Voy al gimnasio, por cuerpo pero sobre todo por mente, es mi espacio vital donde encuentro el desfogue. Y me cuido la piel porque es mi herramienta de trabajo y porque la piel, lo que tenemos que entender todos es que no es cuestión de estética, es cuestión de salud porque cuando tenemos un problema todo repercute en la piel. Y cuando tienes una piel bonita te sientes sana y te sientes bien. Aunque no hago nada excepcional".

"Una de las cosas que ha cambiado para bien en la sociedad y la evolución de estos tiempos, es que belleza no es igual a juventud, belleza es igual a estar bien y que todas somos bellas de una manera o de otra, de una fisonomía u otra. Cuando yo empezaba mi carrera te decían, con 23, 24... luego ya no vas a trabajar. Y todavía a esa persona que me lo dijo sigo llamando y digo, pues mira, aquí sigo. Lo importante es saber evolucionar y reciclarte dentro de lo que te apasiona. Y al final la moda no es solamente una foto, hay muchas aristas en las que te puedes diversificar y siempre estando relacionada con el mundo de la moda" ha expresado agradecida por el gran momento que está viviendo.

Como no podía ser de otra manera, hemos aprovechado la ocasión para interesarnos por cómo avanzan los preparativos de su boda: "Bueno, voy poco a poco" ha expresado esquiva sin querer entrar en detalles ni desvelar si Bill se está implicando en la organización del que promete convertirse en el día más feliz de sus vidas, ya que como ha explicado "estoy aquí, y hay tanto trabajo detrás que me da mucha pena que una campaña tan importante que he hecho con mis compañeras se diluya".

"Gracias, os lo agradezco, de verdad. Yo os lo agradezco y os entiendo perfectamente, pero entendéis que estoy en esta situación y que yo creo que hay tiempo para todo, de verdad" ha zanjado dejando claro que esta no era la ocasión para hablar de su enlace.

Su próxima aparición será este sábado en la gala de los Premios Goya en Barcelona y, como ha revelado para nuestra sorpresa, "no he elegido todavía el look. Estoy en un momento frenético organizando y buscando todo, pero bueno algo encontraremos". "Se trata de disfrutar y celebrar nuestra cultura, nuestro cine y la moda, con lo cual es un honor para mí poder estar allí y poder disfrutar de ese evento" ha reconocido.