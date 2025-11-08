Omar Montes habla maravillas de su hijo recién nacido y lo peor que lleva: no dormir

El cantante Omar Montes durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - JORGE GIL / EUROPA PRESS

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

Omar Montes y Lola Romero daban la bienvenida a su primer hijo en común a finales de octubre, el segundo para el artista. Un bebé que veíamos por redes sociales en brazos de su padre y que ha recibido el nombre de Ismael. En mitad de esta felicidad, el artista acudía este viernes a Los 40 Music Awards Santander 2025 y desvelaba cómo se encuentra.

"¿Qué te digo? Es una maravilla... una maravilla" reconocía el artista, que no lleva nada bien las noches en vela: "Fatal. Es que me gusta mucho dormir y entonces pues no... no estoy nada contento, pero bueno, cuando veo que se rayan mucho, me voy al sofá con mis perritos y me duermo".

Además, aprovechaba para responder a los haters que le han criticado por exponer a su hijo en redes sociales, mandando un mensaje muy directo: "Al que le siente mal que yo saque a mi hijo, que se lo haga ver porque, la verdad, es que hay gente que está muy mal".

Por otro lado, fue preguntado por la entrevista de Kiko Rivera tras su separación con Irene Rosales y desvelaba que "eso no le he preguntado, la verdad no lo sé, eso no te puedo decir porque no he hablado con ninguno, pero ojalá que estén bien".

Por último, sorprendía al decir que esperará a que saquen las memorias del Rey Juan Carlos I "en audiolibro porque como tengo déficit de atención cuando leo me rayo, así que cuando saquen el audiolibro me lo compro".