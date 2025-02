Omar Sánchez se moja sobre la actitud de Anabel Pantoja con la prensa. ¿Sabe quién es el 'topo'?

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Días después de compartir en sus stories de Instagram una imagen de una joven de larga melena rubia de espaldas dejando entrever que está de nuevo enamorado -coincidiendo además con el peor momento de Anabel Pantoja- Omar Sánchez ha reaparecido ante las cámaras en la fiesta del 29 cumpleaños de Gloria Camila.

Y después de mostrar su apoyo incondicional a su exmujer ante la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma contra la influencer y su novio David Rodríguez, el surfero ha tomado la decisión de mantenerse al margen de la polémica que rodea a la sobrina de Isabel Pantoja: "No voy a decir nada, la verdad, no me corresponde y ya está" ha sentenciado.

Sin embargo, sí se ha mojado sobre la cuestionada actitud que Anabel está teniendo en cada una de sus apariciones ante las cámaras, mostrando su peor cara y sin disimular su enfado por todo lo que se ha dicho de ella desde que se filtró que está siendo investigada por la justicia canaria. "Sinceramente no he visto nada, tampoco te respondería porque ya eso es algo privado de ella. Yo trato bien a la prensa y ya está. Agradable y con educación y ya está" ha afirmado rotundo, dejando entrever que no comparte que su exmujer explote con la prensa.

Además, y después de especularse con que Anabel y David tendrían un 'topo' que estaría filtrando sus movimientos a ciertos medios de comunicación, y de salir a la palestra nombres de su entorno cercano como Amor Romeira, Raquel Bollo, Mariló de la Rubia, o Susana Bicho, Omar ha dejado claro que él no tiene nada que ve con este tema: "Sólo me faltaba" ha exclamado sin poder contener la risa.

Por último, hemos aprovechado la ocasión para preguntar al canario si vuelve a estar enamorado y si la chica que compartió en redes sociales es su nueva novia. "Estoy muy bien, la vida me trata bien, pero estoy soltero todavía... Yo nunca he dicho que tenga novia, puedo estar conociendo a gente" ha revelado misterioso, sin dar ningún detalle de la mujer que le ha devuelto la ilusión tras su ruptura con Marina Ruiz.