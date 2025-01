Paola Olmedo reacciona a la emotiva 'curva de la vida' de José María Almoguera y acerca posturas con Carmen Borrego

MADRID, 8 Ene. (CHANCE) -

Cinco días después del arranque de 'GH Dúo', hemos asistido a la primera 'curva de la vida' de la edición. Su protagonista, José María Almoguera, que a corazón abierto ha hecho un recorrido por su vida y ha dedicado unas emotivas palabras a su exmujer, Paola Olmedo.

Tras confesar que su infancia fue muy feliz, y que lo más duro fue el divorcio de sus padres cuando tenía solo 5 años -"nunca llegas a entender que dos personas que se han querido lo suficiente como para engendrar un hijo se dejen, aunque con el tiempo lo entendí" ha reconocido-, se sinceraba sobre su separación de la madre de su hijo Marc: "Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda" ha confesado.

Apenas dos años después de su boda, y cuando su bebé tenía solo 9 meses, José María y Paola decidían emprender caminos separados. "Fue muy duro, porque me divorcié queriendo a mi mujer" ha admitido emocionado, revelando que "actualmente aún nos tenemos mucho cariño, somos amigos. Pero se rompía la familia que habíamos creado". "Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí... Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo" expresaba durante la 'línea de la vida' que concluía lanzando un conciliador mensaje a su madre, Carmen Borrego, convencido de que en 2025 las cosas serán muy diferentes y volverán a ser la misma familia unida que han sido siempre.

Unas sinceras y emotivas declaraciones a las que Paola ha reaccionado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. Confesando que no vio el programa porque estaba con su familia, la esteticien ha coincidido con su exmarido en que ella también se casó pensando que su matrimonio era para toda la vida: "Con esa mentalidad creo que nos casamos todos, pero circunstancias de la vida, pues muchas veces no sale bien. Pero vamos, que no puedo comentar más" ha apuntado, asegurando que José María tiene razón cuando afirma que su relación es muy buena y que lo mejor que les pudo pasar es su hijo, ya que como ha confesado con una gran sonrisa "el pequeño es maravilloso".

Sin embargo, la uruguaya ha querido dejar claro con un "no" entre risas, que no hay posibilidades de reconciliación con el nieto de Carmen Borrego, aunque le desea lo mejor y está feliz de que por fin haya puesto fin a su distanciamiento con su madre, ya que antes de entrar al reality pudo estar con ella y despedirse en persona con ese abrazo que tanto pedía la colaboradora. "Me alegro, me alegro muchísimo. La familia junta, qué bien, qué bien, me alegro muchísimo, me parece muy bien" ha asegurado, admitiendo que no tenía ni idea de que José María vio a su madre antes de irse a 'GH Dúo'.

"No lo sé, ahí sí que no sé. No me puedo meter porque ni estoy ahí ni estoy informada de nada. Estoy muy al margen de absolutamente todo, de todo" ha añadido cuando le hemos preguntado qué le parece que se diga que su exmarido continúa 'estirando el chicle' del enfrentamiento familiar a pesar de que su reconciliación con su progenitora es un hecho. "Ojalá todo pase esto y se olvide de todo y que estén fenomenal, pero no puedo comentar algo más a fondo sobre ella" ha deseado, evitando pronunciarse sobre el emocionante momento que José María y su madre protagonizaron durante la 'curva de la vida'.

Respecto a cómo es su relación con Carmen y si facilitará que la colaboradora vea a su nieto mientras su exmarido esté en el reality, Paola asegura que todo está "bien, bien, normal, cordial" y que no tendrá ningún problema en llevarle al bebé para que pueda ejercer como abuela durante la ausencia de su hijo: "No creo que lo vayáis a ver, espero que no, pero sí, ahí estamos, hay buena relación. Me es indiferente, no me importa moverme ni nada para llevarle al niño" afirma. "Eso siempre, él y la familia, en ese aspecto no hay problema. Yo no tengo nada que ver ahí entonces yo no tengo problema con ellos. No tengo ningún conflicto" ha zanjado cuando le hemos preguntado si la colaboradora podrá disfrutar del bebé aunque José María esté en 'GH Dúo'.

"Las abuelas siempre son necesarias, para mí sí, y la familia en general. Yo soy de las que vota en ese aspecto" ha sentenciado, apostando por la reconciliación entre José y su madre, con la que tiene claro cómo actuaría si se ven mientras el joven esté en 'GH'. "Tampoco sé de qué podríamos hablar. Hablaríamos normal, del niño. Informarle algo del niño y tal y poco más" revela, insistiendo en que si es necesario a ella no le importará "moverse" y llevarle al bebé para que Carmen disfrute de su nieto.

PAOLA DESVELA SI LE IMPORTARÍA QUE JOSÉ MARÍA SE ENAMORARA EN 'GH DÚO'

No han sido sus únicas declaraciones desde que su exmarido entró en la casa de Guadalix de la Sierra, ya que también se ha sincerado sobre qué le parecería que José María encontrase el amor en el reality. Y como confiesa, no le importaría en absoluto: "No, no, no. Para nada. Pero no lo sé, no lo sé. Tampoco me he parado a ver quiénes son los concursantes, no me he enterado. Sí que la chiquilla morenita pero no sé muy bien la historia ni nada, no me meto mucho en eso. Pero sí, sí si fenomenal". "Siempre y cuando él esté bien mi hijo va a estar bien. Siempre lo digo, si uno está bien el niño está fenomenal" asegura, afirmando con una sonrisa que tampoco le daría 'cosilla' ver a su ex haciendo edredoning en 'GH Dúo'.

Además, la esteticien ha desmentido los rumores de que ella participará en 'Supervivientes', asegurando que aunque "no voy a escupir para arriba, por el momento no, no, no". "Estoy bastante bien así" sentencia.