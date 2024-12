Patricia Cerezo elogia a su amiga, Paloma Cuevas, tras propiciar el acercamiento entre Luis Miguel y sus hijos

MADRID, 21 Dic. (CHANCE) -

Mucho se ha hablado en los últimos años de la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, sobre todo en los últimos meses, que ha trascendido que el cantante habría tenido un acercamiento con sus hijos gracias a su pareja... pero, ¿qué hay de cierto?

Este fin de semana, Patricia Cerezo ha sido preguntada por ello y se mostraba de lo más sorprendida: "¿Sí? Bueno, los tres con Michelle y con sus otros dos, sí, bueno, pues es que Paloma es buena, muy buena amiga, muy buena persona, seguro que nos junta a todos".

Aunque tiene muy buena amistad con Paloma, Patricia desvelaba que a Luis Miguel "no tengo la suerte de conocerle tanto, a ver, sí le he conocido, pero muy poco" aunque sí que comentaba que como "persona sé que es fantástico porque si está con Paloma tiene que serlo" porque "está feliz, la veo bien, sé que es muy buena persona".

Sobre si verá a su amiga estas fiestas de Navidad, la colaboradora de televisión espera que sí porque "tengo mucha relación y mucha amistad, entonces espero que podamos brindar antes de que termine el año, o recién empezado".

Por último, Patricia juega al despiste al preguntarle si la pareja pasará en Madrid las Navidades: "No sé, de verdad que no suelo preguntar... si está, fenomenal, y si no, pues nada, pero vamos, espero verla".