Pepa Muñoz alaba al chef José Andrés por su labor solidaria en Los Ángeles

MADRID, 19 Ene. (CHANCE) -

Los incendios que afectan desde hace más de dos semanas a la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, están siendo devastadores. Multitud de familias han tenido que abandonar sus casas y seguir adelante como pueden, por eso toda ayuda es poca y, son muchos lo que están aportando su granito de arena.

Uno de ellos es el chef José Andrés, quien está dando de comer a los que más lo necesitan y su compañera Pepa Muñoz, uno de los rostros más solidarios en España, ha alabado su postura: "Ahora está esta desgracia de Los Ángeles, el chef José Andrés está allí, es donde él reside, en Estados Unidos, sus hijas son americanas, es lógico que esté ahí y además está en todos los lados, ayer hizo 15 años de la ONG cuando se formó en Haití, fue la primera vez, cuando empezó, está haciendo lo que lleva haciendo años, dando de comer donde más nos necesitan".

Pepa, que también hace gala de su solidaridad cuando más se la necesita, aseguraba que además de ser un gran cocinero, José Andrés es "amigo, mi hermano del alma, yo muy orgullosa y sobre todo porque es una suerte tenerle tan cerca. Nosotros ni somos competencia y ni hacemos competencia, eso no entra en nuestra forma de ser".

También se le preguntaba por los realities de cocina que se están poniendo de moda, como el de 'Bake Off', en TVE, y confesaba que "yo repostería hago poco, soy más cocinera, hago cosas tradicionales, arroz con leche, natillas, un bizcocho, una torrija, eso sí, pero alta repostería no hago yo. La repostería es mucha paciencia, que se armen de paciencia".

Por último, la cocinera aseguraba que desconocía lo que le ha sucedido a la hija de Anabel Pantoja: "no, es que ni lo sabía, no sabía que tiene un bebé" porque "he estado en la DANA, he estado tres meses, dos meses y medio desconectada de todo".