El pequeño rifirrafe entre Nacha 'La Macha' y Daniel Pontes en el homenaje a Lina Morgan

Nacha la Macha durante la inauguración de la placa conmemorativa en homenaje a la actriz Lina Morgan en el que fue su domicilio durante sus últimos años de vida, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 15 Oct. (CHANCE) -

Día especial para todos los fanáticos de Lina Morgan. Este miércoles 15 de octubre se ha descubierto una placa conmemorativa en homenaje a la actriz en la fachada del edificio donde residió durante sus últimos años de vida. Un acto que ha presidido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Un acto al que también han acudido el Padre Ángel, el biógrado de la actriz, Jesús García Orts; Nacha 'La Macha'; Rosa Valenty; y la mano derecha de Lina, Daniel Pontes.

Un homenaje que ha tenido un pequeño desencuentro entre Nacha 'La Macha' y Daniel Pontes cuando la vedette cogía el micrófono y recordaba una anécdota con la actriz.

Un día estuvo esperando a Lina en la puerta de su casa para encontrarse con ella y en ese momento introducía a Daniel: "Aquí está su chofer, el señor Daniel Pontes", haciendo referencia a que él conducía el coche en el que iba la artista... Sin embargo, el apodo utilizado no le ha gustado y le ha rectificado en público: "Yo no soy chofer. Soy la persona que la acompañaba durante muchos años. No me he separado de ella durante muchos años".

Nacha, algo desconcertada, le ha respondido: "Ah, bueno, disculpe usted, pero en esa ocasión llevaba el coche, así que en esa ocasión era usted el chofer, discúlpeme".

Un pequeño rifirrafe del que minutos más tarde nos ha hablado Nacha y ha asegurado que no le ha gustado que lo hiciera en público: "Al señor parece que le ha sentado mal que diga chofer y me ha querido recalcar que no era chofer. Creo que no era el momento para decirlo, es el momento de Lina, pero no pasa nada, el hombre también se habrá puesto nervioso, pero se puede también tener un poquito más de clase y luego después del evento acercarse y decirme 'Oye Nacha, mira que no, que yo era su..." el título que me quiera decir, pero a él ha parecido bien interrumpirme y creo que se equivoca porque ese día yo le vi conduciendo... Y yo me refería a ese día, a esa anécdota".