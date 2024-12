Pipi Estrada hace saltar las alarmas sobre el estado de Miriam Sánchez: "Está fastidiada"

MADRID, 31 Dic. (CHANCE) -

En la última temporada de 'Sálvame Diario', Pipi Estrada habló de la complicada situación en la que se encontraba su expareja, Miriam Sánchez y, además, se emitieron algunos vídeos que había protagonizado la excolaboradora de televisión en los que podíamos ver su delicada situación.

Sin embargo, nada hemos vuelto a saber de ella. Hasta ahora, que Pipi ha vuelto a hablar de ella y ha hecho saltar todas las alarmas al confesar que se encuentra "fastidiada", aunque aseguraba que "no puedo decir más".

El colaborador de televisión ha comentado que "sufro porque mi hija, evidentemente, estando en edad de adolescencia y tener esa situación para una niña de 17 años, pues es complicado porque es una edad donde necesitas la figura de tu madre, esas conversaciones".

A pesar de esta delicada situación, Pipi ha explicado que "vamos tirando, vamos luchando y va pasando el tiempo y al final lo vamos salvando", sin querer entrar en más detalles sobre la delicada situación que están viviendo.

"Me gustaría que todo lo que le rodee sea positivo, sea bueno y le deseo tanto bien, todo lo mejor" porque "es una mujer que se merece todo lo mejor, porque es buena, brillante, inteligente, y la verdad que todas las personas que la han conocido y han trabajado con ella, han visto una mujer estupenda", ha confesado.

También se le preguntaba sobre el comentario que hizo del aspecto de Carmen Borrego y aclaraba que "no, yo no he querido ofender a los sapos. En ningún momento he querido ofender a los sapos ¿Se han quejado los sapos?".

Bajo su punto de vista, "todo es mejorable y en este caso, es mejorable... Así que a ver si hay suerte, y se mejora. Bueno, con un poco de paciencia. Yo creo que, a base de intentarlo, al final saldrá bien".