"Plenitud absoluta". Susanna Griso se sincera sobre su historia de amor con Luis Enríquez Nistal

MADRID, 12 Jun. (CHANCE) -

Inseparables desde que hicieron pública su relación a principios de marzo, y tras pasear su amor por lugares como la plaza de toros de Las Ventas, la de Aranjuez -arropando a su torero favorito, Morante de la Puebla-, o el concierto de Joaquín Sabina en la capital, Susanna Griso ha acompañado este miércoles a Luis Enríquez Nistal a la entrega de los Premios Vanitatis 2025, arropándolo incondicionalmente en su faceta profesional, ya que es asesor del Confidencial desde otoño de 2024.

Una cita muy especial en la que la presentadora de 'Espejo Público' se ha sincerado cómo nunca sobre el gran momento que está viviendo a todos los niveles, sin ocultar que el ejecutivo se ha convertido en una de las claves de su felicidad.

"Es una época de plenitud absoluta en todos los aspectos. Estoy, de verdad, muy feliz, me lo estoy pasando muy bien en el trabajo, estoy disfrutando, yo creo, como nunca. Mi vida personal, amorosa, estoy muy, muy feliz. Y, ¿no? Pues ya os lo digo. Y en cuanto a los niños, pues también muy agradecida, porque tengo unos hijos fantásticos de los que me siento sumamente orgullosa" confiesa.

Y aunque Luis prefiere mantenerse en un segundo plano en sus apariciones, la periodista nos ha contado que entiende perfectamente el trabajo de la prensa, "y aunque a veces hago broma y digo que es tímido, no es verdad, pero no le importa nada y eso para mí también es un alivio, sí, sí". "Yo siempre he sido muy protectora y muy celosa de la intimidad de todas las personas que me rodean, especialmente de mis parejas y de mis hijos, y cuando la pareja está relajada también se agradece" reconoce.

Contando los días para irse de vacaciones, Susanna ha revelado que habrá un poco de todo este verano: "Me voy a ir al extranjero tres semanas, voy a estar viajando -no ha dado detalles, pero todo apunta a que será con su novio- y luego ya me toca niños, un poquito de playa y luego queda tranquilidad y familia. La verdad es que energía tengo y estoy un poco en una fase de mi vida bastante 'carpe diem'. Tengo ganas de disfrutar" confiesa con una gran sonrisa.

¿Se imagina su vida fuera de la televisión después de 19 años al frente de 'Espejo Público'? Como reconoce, "siempre hay que planteárselo, siempre hay otras opciones, ¿no? Radio, prensa... Pero bueno, todavía no me ha llegado ese momento. Tengo todavía por lo menos dos años por delante, quiero cumplir los 21 y a partir de ahí ya cuando sea mayor de edad decidiremos qué hacemos". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!