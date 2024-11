El presunto hermano de Anabel Pantoja, 'Pinocho', su felicitación envenenada por su reciente maternidad

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

Inmerso en una batalla legal contra Anabel Pantoja desde hace meses para demostrar que Bernardo Pantoja era su padre, y que por tanto es hermano de la influencer, Luis Vicente Rico 'Pinocho' ha dejado a un lado sus diferencias para felicitarla por su reciente maternidad.

Así lo ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, asegurando que a pesar de que no tienen ningún tipo de relación, no dudó en darle la enhorabuena en cuanto supo que la pequeña Alma había llegado al mundo el pasado 23 de noviembre: "Tal y como me enteré la felicité" ha asegurado, dejando en el aire si Anabel respondió a su mensaje.

"Le deseo lo mejor porque una cosa no quita la otra, que disfrute de esta etapa que es muy bonita y que sean muy felices los tres" apunta, reconociendo que aunque la prima de Kiko Rivera "diga lo contrario, para mí la niña es mi sobrina".

En cuanto a si ha habido algún avance en la demanda de paternidad que interpuso contra Anabel hace varios meses, 'Pinocho' revela que todavía no han podido entregársela a la influencer: "Por lo que tengo entendido en los juzgados de Sevilla van muy lenta la cosa, aparte de que va lenta, la otra parte no facilita el caso y más lento va, creo que poco a poco va todo a buen puerto".

"Una primera demanda se mandó a casa de Merchi -madre de Anabel- y por lo visto no quiso recibirla. Si lo ven tan claro por qué no hacen para que termine todo esto, ponen muchas trabas y no sé por qué" añade, advirtiendo que tarde o temprano, "la verdad va a salir". Una verdad que, como deja claro, pasa por ser reconocido como hijo de Bernardo. "Hombre, lo blanco es blanco" sentencia, convencido de que las pruebas de ADN le darán la razón.

Además, 'Pinocho' también se ha pronunciado sobre el desgarrador relato de Isa Pantoja contando por primera vez cómo su hermano Kiko la regó con una manguera en Cantora: "Lo estuve viendo con mi pareja en el sofá y... bueno, escuché a Isa y me hizo llorar, pero... No quiero meter la pata. Es un tema que me duele y ya está, lo siento, me voy". ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!