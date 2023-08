¡Primicia! Paloma Cuevas regresa a Madrid tras arropar a Luis Miguel en el inicio de su gira

MADRID, 30 Ago. (CHANCE) -

Demostrando que su relación está más que consolidada y que se ha convertido en el gran apoyo de Luis Miguel desde que su amistad dio paso al amor hace ya más de un año, Paloma Cuevas no ha querido perderse el arranque de la gira mundial con la que el cantante mexicano ha regresado por todo lo alto a los escenarios.

Después de unos románticos días de vacaciones en Los Cabos (México) para descansar y cargar pilas de cara a los frenéticos meses que le esperan al artista -con 65 conciertos en América y Estados Unidos en los próximos meses-, la enamorada pareja aterrizaba en Buenos Aires acompañada por las hijas de la diseñadora y Enrique Ponce, Paloma y Bianca, que también han querido estar al lado de Luis Miguel en este momento tan especial de su carrera.

Sin embargo, y a pesar de que ya no ocultan su felicidad y de que el artista le declara su amor en cada uno de sus conciertos al ritmo de 'Currucucú Paloma', Paloma se ha mantenido en un discreto segundo plano para no eclipsar la esperada reaparición del mexicano, y apenas existen imágenes suyas de las últimas semanas, en las que no se ha separado del lado de su novio y le ha acompañado durante sus compromisos tanto en Argentina como en Chile.

Unos días muy especiales para la pareja que ya han llegado a su fin. Y es que a pocos días de que Paloma y Bianca -de 15 y 11 años- inicien el curso escolar, la diseñadora ha regresado a Madrid para retomar su rutina lejos de Luis Miguel.

Fiel a su discreción y al hermetismo que rodea su relación con el 'Rey Sol', Paloma utilizó la terminal premium del aeropuerto de Madrid Barajas y, desplazándose en una furgoneta con cristales tintados, evitó a toda costa que las cámaras captasen sus primeras imágenes tras el inolvidable verano que ha vivido al lado del cantante.

Por delante, varios compromisos profesionales tras los que se reencontrará con Luis Miguel, que según las últimas informaciones se habría puesto una manga gástrica por deseo de Paloma para perder varios kilos y lucir más radiante que nunca. La primera parte de la gira mundial del mexicano -ya que ha cerrado más de 50 conciertos para 2024 que incluirán varias paradas en España- termina el 31 de diciembre en Riviera Maya, y diferentes medios de comunicación especulan con que sería coincidiendo con esta fecha tan especial cuando la pareja se daría el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en presencia tan solo de su entorno más cercano.

Cargando el vídeo....