Raquel Bollo da las claves de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "No ha sido inesperado"

MADRID, 28 Ago. (CHANCE) -

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación y dos hijas en común, Ana (9) y Carlota (7), se ha convertido en una de las noticias más sorprendentes del verano, pero no para su círculo cercano, como ha revelado Raquel Bollo este miércoles en 'TardeAR'. Muy amiga tanto del hijo de Isabel Pantoja como de su hasta ahora mujer, la sevillana ha confesado que "lo sabía desde hace tiempo, antes del verano. Para vosotros puede ser inesperado, pero para el entorno no lo era".

Mientras se especula con que fue Irene quien tomó la decisión al no poder aguantar más después de haber hecho todo lo que estaba en su mano para salvar su matrimonio -se dice que la convivencia en los últimos tiempos se había vuelto muy complicada, que la influencer se sentía muy sola y hacía vida prácticamente de soltera-, la madre de Alma Bollo ha afirmado rotunda que la ruptura ha sido meditada y de mutuo acuerdo: "Es algo real, una decisión consensuada, no de un día para otro. Hay respeto mutuo y, sobre todo, piensan en sus hijos. Se habla de dos niñas, pero en realidad son tres porque Irene siempre ha tratado al hijo de Kiko -Fran (12), fruto de su relación con Jessica Bueno- como si fuese suyo".

Además, y después de que el programa emitiese unas imágenes grabadas este mismo lunes de Irene disfrutando de una copa de vino en un restaurante con un atractivo joven con el que se mostró de lo más cómoda y sonriente, Raquel ha querido dejar claro que "se va a hablar mucho pero no siempre lo que se diga será la realidad. No hay terceras personas".

Respecto a la indentidad de su misterioso acompañante, la colaboradora ha hablado con la todavía mujer de Kiko y esta le ha asegurado que es solo un amigo y que es lo que va a hacer a partir de ahora, salir con amigos, porque necesita salir de la rutina y despejarse.

Por otro lado, y después de que se haya apuntado que Isabel Pantoja -que todavía no se habría enterado de la separación de su hijo- se alegrará de la noticia porque nunca soportó a Irene y siempre la vio como un "lobo con piel de cordero", Raquel ha comentado que conociendo como conoce a la tonadillera no cree que se alegre de la ruptura de Kiko y su mujer, ya que "Irene siempre ha sido buena esposa y buena persona y le ha hecho muy bien a Kiko". "Imagino que Isabel tendrá ahora la preocupación de qué será de su hijo porque deja de estar en un ámbito familiar normal" ha añadido.

Y, aunque no ha querido hablar claro porque afirma que "es algo que tienen que decir ellos", la exmujer de Chiquetete sí ha deslizado que el Dj podría haberse dado cuenta de que la persona a la que quiere (Irene) se merece ser feliz, y por eso habría decidido soltar de una vez para que la madre de sus hijas tenga la vida que se merece.

Tras el programa, Raquel ha puesto rumbo a Sevilla y, a pesar de insistir en que no es un tema del que le corresponda hablar a ella, sí ha dejado claro que "lo importante es que estén bien los dos y sobre todo las niñas".